В Москве состоялась встреча Путина и Орбана

В Москве состоялась встреча между президентом России Владимиром Путины и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

В Москве состоялась встреча между президентом России Владимиром Путины и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, переговоры лидеров двух стран прошли в формате "один на один".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совместные заявления лидеров для СМИ по итогам встречи не планируются.

Визит Фицо был согласован в максимально короткие сроки. Как отметил Песков, он был запланирован "несколько дней назад". Публично же о намерении словацкого премьера посетить Россию сообщил президент Сербии Александар Вучич после того, как стало известно об отказе украинского лидера Владимира Зеленского продлить транзит газа через свою страну. Сам Фицо ранее указывал, что такое решение приведет Словакию к кризису.

Это первая личная встреча Путина и Фицо с 2016 года. Фицо стал третьим западноевропейским лидером среди тех, кто приехал на переговоры с Путиным в Москву после начала войны в Украине в феврале 2022 года. До этого в апреле 2022 года на переговоры с российским лидером приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер и в июле 2024 года - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.