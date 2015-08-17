​В Москве состоится очередное заседание Экономического совета СНГ

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ 67-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств (CНГ) состоится 11 сентября в Москве. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, повестка дня включает два десятка вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики.

В частности, предметом обсуждения станут проекты Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, Конвенции о межрегиональном сотрудничестве государств Содружества, Соглашения об условиях осуществления межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международной электросвязи в государствах СНГ.

Участники заседания заслушают информацию о ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Предполагается также рассмотреть проекты Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года.