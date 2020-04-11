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В Москве скончались восемь зараженных коронавирусом

​В Москве скончались восемь зараженных коронавирусом

Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

"В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом. Все пациенты имели сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.

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