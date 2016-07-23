 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Москве сгорели восемь автомобилей

    В полиции не исключают, что причиной пожара мог стать поджог

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ На юго-востоке Москвы сегодня ночью сгорели восемь автомобилей, пострадавших нет.  Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    "Сегодня ночью возле дома 7 на шоссе Энтузиастов сгорели восемь автомобилей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

    В полиции не исключают, что причиной пожара мог стать поджог.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi