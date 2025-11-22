В Москве сгорели семь машин и два мотоцикла
В регионе
- 22 ноября, 2025
- 11:57
Семь машин и два мотоцикла сгорели в Москве в результате поджога.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативные службы.
"Инцидент произошел в ночь на 22 ноября на улице Донецкой. Неизвестный поджег помойку во дворе дома. Предварительно, с горевшего контейнера огонь перекинулся на припаркованные автомобили. Пострадавших нет", - сказал представитель службы.
По его словам, огнем, по предварительным данным, уничтожены семь машин и два мотоцикла.
Злоумышленника ищут. Пострадавших нет.
