    В Москве сгорели семь машин и два мотоцикла

    В регионе
    • 22 ноября, 2025
    • 11:57
    

    Семь машин и два мотоцикла сгорели в Москве в результате поджога.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативные службы.

    "Инцидент произошел в ночь на 22 ноября на улице Донецкой. Неизвестный поджег помойку во дворе дома. Предварительно, с горевшего контейнера огонь перекинулся на припаркованные автомобили. Пострадавших нет", - сказал представитель службы.

    По его словам, огнем, по предварительным данным, уничтожены семь машин и два мотоцикла.

    Злоумышленника ищут. Пострадавших нет.

