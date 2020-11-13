В Москве растет число жертв коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 70.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 70.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 70 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19", - отметили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 7 643 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Отметим, что Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся. Всего в городе выявлено 491 542 случая заражения. Выздоровели 354 705 пациента.