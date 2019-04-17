В Москве прошли консультации между Совбезами России и США

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Консультации между аппаратами Совета Безопасности России и Совета национальной безопасности США прошли в Москве.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата российского Совбеза.

"Обсуждены возможности дальнейшего российско-американского взаимодействия в сфере безопасности, в том числе продолжения контактов по линии советов безопасности двух стран. Рассмотрен также ряд вопросов международной повестки дня", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что консультации прошли в конструктивном и взаимоуважительном ключе.