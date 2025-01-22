В Москве пройдет встреча министров транспорта Азербайджана, Ирана и РФ

В Москве 28 января этого года пройдет встреча министров транспорта Азербайджана, Ирана и России.

В Москве 28 января этого года пройдет встреча министров транспорта Азербайджана, Ирана и России.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявила министр дорог и градостроительства Ирана Фарзана Садиг в ходе 16-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству Баку и Тегерана.

По ее словам, стороны нацелены на увеличение перевозок через транспортный коридор Север-Юг до 15 млн т.

"Я надеюсь, что все три страны достигнут соответствующих договоренностей по развитию транзитной деятельности в рамках коридора "Север-Юг" на встрече, которая состоится 28 января в Москве", - добавила Ф.Садиг.

Она подчеркнула, что в прошлом году товарооборот между Ираном и Азербайджаном вырос на 20% и составил $580 млн.