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В Москве пройдет встреча министров транспорта Азербайджана, Ирана и РФ

В Москве пройдет встреча министров транспорта Азербайджана, Ирана и РФ В Москве 28 января этого года пройдет встреча министров транспорта Азербайджана, Ирана и России.
В регионе
22 января 2025 г. 21:58
В Москве пройдет встреча министров транспорта Азербайджана, Ирана и РФ

В Москве 28 января этого года пройдет встреча министров транспорта Азербайджана, Ирана и России.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявила министр дорог и градостроительства Ирана Фарзана Садиг в ходе 16-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству Баку и Тегерана.

По ее словам, стороны нацелены на увеличение перевозок через транспортный коридор Север-Юг до 15 млн т.

"Я надеюсь, что все три страны достигнут соответствующих договоренностей по развитию транзитной деятельности в рамках коридора "Север-Юг" на встрече, которая состоится 28 января в Москве", - добавила Ф.Садиг.

Она подчеркнула, что в прошлом году товарооборот между Ираном и Азербайджаном вырос на 20% и составил $580 млн.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada Azərbaycan, İran və Rusiya nəqliyyat nazirlərinin görüşü keçiriləcək

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