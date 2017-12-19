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    В Москве произошла стрельба

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Полиция разыскивает неизвестного, открывшего стрельбу из автомобиля на северо-востоке Москвы. 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    "В полицию поступило сообщение о том, что на улице Твардовского из автомобиля Lexus неизвестный открыл огонь", - рассказал он.

    Полиция ввела план "Перехват". Подробности произошедшего устанавливаются.

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