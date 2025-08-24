О нас

Минздрав РФ: В результате взрыва в Центральном детском мире пострадали три человека

По меньшей мере два человека пострадали при взрыве в Центральном детском мире в Москве.
24 августа 2025 г. 13:50
Минздрав РФ: В результате взрыва в Центральном детском мире пострадали три человека

На третьем этаже Центрального детского мира в Москве произошло возгорание, в результате которого пострадали три человека.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.

Уточняется, что двое госпитализированы в Институт им. Склифосовского, одному оказывается помощь на месте.

На месте работают бригады скорой помощи, Центр экстренной медицины и другие службы.

13:37

По меньшей мере два человека пострадали при взрыве газового баллона в Центральном детском мире в Москве.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По словам очевидцев, они услышали хлопок на третьем этаже ЦДМ, за которым последовал дым.

Предварительно, в одном из помещений велись ремонтные работы и мог взорваться баллон с газом. Пострадали двое рабочих. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

