В Москве проходит встреча Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Report, руководители стран беседуют в Большом Кремлевском дворце после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Одной из тем беседы является урегулирование вокруг Карабаха. В понедельник Пашинян заявил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Карабахский регион.

Ранее прошла отдельная встреча Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который впервые участвовал в саммите ЕАЭС в качестве гостя.