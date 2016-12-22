Убитый посол России в Турции похоронен на Химкинском кладбище Москвы - ВИДЕО

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Посол России в Турции Андрей Карлов, убитый в Анкаре, похоронен на Химкинском кладбище Москвы.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату воинских почестей: с участием почетного караула, военного оркестра, гроб с телом посла был покрыт государственным флагом России.

***14:13

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Москве проходит церемония прощания с убитым послом России в Турции Андреем Карловым.

Как сообщает Report, церемония прощания состоялась в министерстве иностранных дел России.

В ней приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, близкие и родственники убитого посла, а также дипломаты, представители общественности. На церемонии выступил С. Лавров.

Далее в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл проведет отпевание А. Карлова, после чего согласно воле семье погибшего он будет похоронен на Химкинском кладбище Московской области.

Российский дипломат был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщениям турецких властей, нападавший был сразу ликвидирован местными силами безопасности.