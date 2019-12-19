В Москве при стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ, пять человек ранены - ОБНОВЛЕНО

Один сотрудник ФСБ погиб и пять человек пострадали в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в центре Москвы.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в Минздраве.
Как ранее сообщили в ЦОС ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. По данным ФСБ, преступник нейтрализован, его личность устанавливается. Позже в Минздраве сообщили, что в результате стрельбы два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения. Один сотрудник ФСБ скончался.
*** 19:57
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству городских новостей "Москва" о стрельбе в центре столицы, передает Report со ссылкой на Russia Today.
По имеющимся данным, инцидент произошёл рядом с комплексом зданий ФСБ России.
"В результате два человека получили ранения, один из них скончался", - сказал собеседник.
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что стрельбу открыли в приёмной спецслужбы.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости