В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного офицера ВС РФ

В России задержали четырех человек, планировавших подрыв мощной самодельной бомбы для убийства высокопоставленного офицера Минобороны.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС).

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен диверсионно-террористический акт в отношении одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ, организованный украинскими специальными службами совместно с главарями международной террористической организации "Исламское государство", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Москве задержаны трое граждан России, "причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из стран Центральной Азии - непосредственный исполнитель террористической акции".

"Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров", - заявили в ФСБ.

В ЦОС сообщили, что взрывные устройства были нелегально заброшены на территорию РФ спецслужбами Украины с использованием БПЛА.