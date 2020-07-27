В Москве предотвращен теракт

ФСБ России нейтрализовала приверженца террористов, готовившего массовый расстрел граждан в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России нейтрализовала в подмосковных Химках приверженца террористов, готовившего массовый расстрел граждан в Москве и отъезд в Сирию в ряды террористов. Об этом, как передаёт российское бюро Report, говорится в cообщении пресс-службы ФСБ.

Силовики обнаружили у заброшенных гаражей в подмосковных Химках подозрительного мужчину, который при попытке задержания открыл огонь и был ликвидирован, у него нашли автомат и гранаты.

Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, в Москве он жил на съемной квартире, где там нашли доказательства того, что он был связан с сирийскими террористами и готовил теракт.