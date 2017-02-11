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    В Москве автомобиль посольства Армении попал в ДТП

    По информации посольства, причины происшествия выясняются

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Автомобиль Merсedes, принадлежащий посольству Армении, попал в ДТП в районе аэропорта "Шереметьево". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь посольства Левон Торгомян.

    По его словам, на выезде на платную трассу со стороны аэропорта "Шереметьево" автомобиль Merсedes, принадлежащий посольству, столкнулся с Kia. По предварительной информации, никто не пострадал.

    По сообщению посольства, причины происшествия выясняются.

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