В Москве автомобиль посольства Армении попал в ДТП

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Автомобиль Merсedes, принадлежащий посольству Армении, попал в ДТП в районе аэропорта "Шереметьево". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь посольства Левон Торгомян.

По его словам, на выезде на платную трассу со стороны аэропорта "Шереметьево" автомобиль Merсedes, принадлежащий посольству, столкнулся с Kia. По предварительной информации, никто не пострадал.

По сообщению посольства, причины происшествия выясняются.