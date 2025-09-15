В Москве подросток выстрелил в голову 17-летнему парню

На северо-западе Москвы 15-летний подросток выстрелил в голову 17-летнему молодому человеку во время конфликта. Угрозы жизни пострадавшему нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе столичного Главного следственного управления СК России.

"По данным следствия, в вечернее время 13 сентября 15-летний обвиняемый в ходе внезапно возникшего конфликта на фоне личных неприязненных отношений произвел не менее одного выстрела в голову 17-летнему парню. Потерпевший был госпитализирован в одну из городских больниц. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Стрелявший задержан.