​В Москве по случаю Навруза пройдут восточная ярмарка и футбольный турнир

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Богатые национальные традиции музыки, танца, ремесел и кухни мусульманских народов России, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Казахстана, Киргизии будут представлены в субботу в Государственном центральном концертном зале "Россия" в честь праздника весеннего равноденствия Навруз.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в департаменте национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы.

"Концерт с участием российских и зарубежных исполнителей станет главным событием праздника. Гостей, среди которых будут представители посольств ряда стран, ждут выставки, показы национальных костюмов, дегустация восточных лакомств", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в честь весеннего праздника состоится традиционный футбольный турнир среди команд землячеств.

Праздник Навруз с древних времен отмечается в день весеннего равноденствия разными народами. Он популярен у казахов, татар, узбеков, таджиков, туркмен, народов Дагестана, Азербайджана, а также в Индии и Китае.

В 2009 году Навруз был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.