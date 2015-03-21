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    ​В Москве по случаю Навруза пройдут восточная ярмарка и футбольный турнир

    Концерт с участием российских и зарубежных исполнителей станет главным событием праздника

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Богатые национальные традиции музыки, танца, ремесел и кухни мусульманских народов России, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Казахстана, Киргизии будут представлены в субботу в Государственном центральном концертном зале "Россия" в честь праздника весеннего равноденствия Навруз.

    Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в департаменте национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы.

    "Концерт с участием российских и зарубежных исполнителей станет главным событием праздника. Гостей, среди которых будут представители посольств ряда стран, ждут выставки, показы национальных костюмов, дегустация восточных лакомств", - рассказали в пресс-службе ведомства.

    Кроме того, в честь весеннего праздника состоится традиционный футбольный турнир среди команд землячеств.

    Праздник Навруз с древних времен отмечается в день весеннего равноденствия разными народами. Он популярен у казахов, татар, узбеков, таджиков, туркмен, народов Дагестана, Азербайджана, а также в Индии и Китае.

    В 2009 году Навруз был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

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