​В Москве по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей арестовали 5 человек

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Тверской районный суд Москвы арестовал в среду пятерых участников организованной группы, подозреваемых в вымогательстве 100 миллионов рублей у крупного столичного предпринимателя.

Как передает Report, об этом сообшила на РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пятеро участников организованной группы были задержаны сотрудниками Московского уголовного розыска совместно со следователями МВД и при силовой поддержке СОБР и ОМОН Росгвардии. Среди подозреваемых – двое сотрудников МВД по Чеченской Республике. Суд вынес решение арестовать их сроком на два месяца", — сообщила она.

В настоящее время ГУСБ МВД России проводит проверку в отношении полицейских, замешанных в этом преступлении.

При обысках полиция изъяла целый арсенал оружия.

"У следствия есть все основания полагать, что лиц, пострадавших от преступной деятельности группы, значительно больше. Точное число потерпевших будет установлено в ходе расследования", — сообщила Волк.