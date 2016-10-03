В Москве планируют построить пятую мечеть

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Пятую мечеть планируют построить в Москве, технические детали сейчас прорабатываются. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Москве первый заместитель председателя духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

В настоящее время в Москве функционирует четыре мечети, которые открыты для всех желающих. Еще две небольшие мечети находятся на территории посольств арабских стран. О потребности возведения в столице мечетей умма говорит уже давно.

"С правительством Москвы сегодня мы в рабочем режиме находим площадку в новой Москве для того, чтобы построить еще одну большую мечеть, и уже решаются технические вопросы", - сказал Аббясов. Он отметил, что мечеть будет построена на территории крупного полирелигиозного комплекса, который планируется создать в поселке Коммунарка.

"Вопрос строительства мечетей является актуальным для всех регионов: до революции 1918 года в России было более 15 тыс. культовых исламских объектов, а к 1991 году их осталось менее 100", - напомнил Аббясов. Поэтому, отметил муфтий, "последние 25 лет демократического периода было на повестке дня в мусульманской общине восстановление святынь, создание инфраструктуры, открытие медресе".

"Мечети строятся во многих регионах страны. Это, безусловно, важно и необходимо, потому что через мечети и через трибуны наших мечетей вешаются проповеди мира, добра, добрососедских отношений", - подчеркнул Аббясов.