В Москве открылась выставка памяти Фармана Салманова

В Москве в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ прошло торжественное открытие выставки архивных фотографий по случаю 90-й годовщины со дня рождения российского геолога-нефтяника Фармана Салманова.

В Москве в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ прошло торжественное открытие выставки архивных фотографий по случаю 90-й годовщины со дня рождения российского геолога-нефтяника Фармана Салманова.

Как сообщает российское бюро Report, организаторами выставки выступает руководство павильона "Азербайджан" при содействии павильона №25 "Нефть".

Начальник отдела по сохранению наследия ВДНХ Айдын Ахмедов рассказал о значимости Фармана Салманова в российской и азербайджанской истории: "Мы всегда гордились ролью азербайджанской нефти во Второй Отечественной войне. Фарман Салманов открыл месторождения нефти в Сибири. Он расширил горизонт по ее добыче. Я, как гражданин России, горжусь своим земляком. Он в холодной Сибири соорудил теплицу и подарил женщинам цветы. Это один из ярких примеров".

Руководством павильона "Нефть" в зале павильона "Азербайджан" была установлена интерактивная инсталляция, где наглядно продемонстрировано освоение Западно-Сибирской нефти, к чему имел непосредственное отношение Фарман Салманов.

Начальник управления по работе со странами СНГ и внешним связям Ирина Еремко выразила свою благодарность руководству павильона "Азербайджан": "На территории ВДНХ располагаются 7 павильонов СНГ, каждый из которых представляет национальные традиции. Мы выражаем благодарность руководству азербайджанского павильона. Они всегда очень точно организуют свои выставочные экспозиции. Сегодня мы отдаём дань азербайджанскому нефтянику, который был столь романтичным, что поехал в Сибирь. Он хотел, чтобы в Сибири росли цветы. Мы вспоминаем его с огромной благодарностью".

Выставка будет открыта для гостей в течение последующих 2 недель.

Фарман Салманов вошёл в мировую историю как самый результативный геолог, участвовавший в открытии гигантских и крупных месторождений нефти и газа. С 31 мая 2019 года Международный аэропорт российского Сургута носит имя Ф.К.Салманова.

Он является неотъемлемой частью российской и азербайджанской истории нефтяной промышленности. В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ стенд Салманова занимает почетное место.