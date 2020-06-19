​В Москве от коронавируса скончались более 3,5 тыс. человек

Еще 48 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число жертв достигло 3 531.

Как передает Report, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 3 531 человек.

Отметим, что в Москве ситуация по COVID-19, которая была самой сложной в России, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 210 785 случаев заражения, из них 1 040 за последние сутки - самое низкое количество за последние два месяца. Выздоровел 130 431 человек.