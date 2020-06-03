В Москве от коронавируса погибли 2 685 человек

В Москве за сутки скончался еще 61 человек от новой инфекции COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Таким образом, число умерших в Москве увеличилось до 2 685.

С начала пандемии в России зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек.