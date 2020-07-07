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В Москве от COVID-19 умерли еще 24 пациента

В Москве от COVID-19 умерли еще 24 пациента Еще 24 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
В регионе
7 июля 2020 г. 01:42
В Москве от COVID-19 умерли еще 24 пациента

Еще 24 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19", - сказали в штабе.

Всего в столице РФ умерли 3 999 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии в России зарегистрировано 687 862 случая заражения, выздоровели 454 329 человек, скончались 10 296.

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