​В Москве от COVID-19 скончались около 3,3 тыс. человек

В Москве за сутки умерли 50 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в городском оперативном штабе.

Таким образом, количество жертв коронавируса в столице достигло 3 281.

Всего в Москве за время эпидемии зафиксировали более 204 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 120 тысяч пациентов излечились.

Отметим, что в России число зарегистрированных случаев заражения превысило 520 тысяч, при этом 275 тысяч человек выздоровели, 6 829 скончались.