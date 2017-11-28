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    В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за снега

    При этом, на следующей неделе в Москве ожидается небольшое потепление

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ МЧС объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Московской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

    «В связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие 1-3 часа с сохранением в первой половине ночи 29 ноября местами по Москве и Московской области ожидается снег местами сильный, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

    При этом заместитель начальника Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, что на следующей неделе в Москве ожидается небольшое потепление.

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