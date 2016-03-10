В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за тумана

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Москве на 11 марта объявлен "желтый" уровень опасности погоды. Эту меру объяснили возможностью сильного тумана.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, синоптики Гидрометцентра России объявили "желтый" уровень опасности погоды в Москве в связи с туманом в пятницу, 11 марта.

"Этот уровень означает, что погода потенциально опасна", - заявили в метеослужбе.

Аналогичный уровень введен также и в других регионах Центральной России - в частности, Ярославской, Тверской, Смоленской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской и других областях.

Накануне столичное МЧС сообщило о том, что в ночь на 10 марта в Москве прогнозируется сильный туман. Ведомство предупредило об ухудшении видимости на дорогах, о затруднении движения транспорта и об увеличении числа ДТП.