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    В Москве начинает работу 47-я Генассамблея ПАЧЭС

    Для участия в заседании в столицу России прибыли национальные делегации 10 стран-участниц ПАЧЭС

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/  В Москве cегодня начинает работу 47-я Генассамблея Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", на мероприятии, как ожидается, примут участие руководители ряда международных структур, в том числе председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт.

    Для участия в заседании в Москву  прибыли  национальные делегации 10 стран-участниц ПАЧЭС (Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия и Турция), а также представители Франции и девяти международных организаций в качестве наблюдателей.

    Ассамблея планирует принять Декларацию "Через экономическое сотрудничество к миру, стабильности и процветанию в регионе Черноморского экономического сотрудничества".

    В последний день работы ассамблеи - 30 июня - спикер Госдумы, председатель ПАЧЭС Сергей Нарышкин передаст председательство в этой организации от России  к Сербии. 

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