В Москве начался парад по случаю 9 мая - Дня Победы

В столице России на Красной площади начался военный парад по случаю 76-ой годовщины Победы над фашизмом

В Москве на Красной площади начался военный парад по случаю 76-ой годовщины Победы над фашизмом. Как сообщает российское бюро Report, в нем принимают участие более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.

Парад возглавляет главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимает его министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

По программе военный парад открывают роты барабанщиков и почетного караула, после чего по кремлевской брусчатке промаршируют 37 парадных расчетов. Появится батальон женщин-военнослужащих, а в составе механизированной колонны пройдут 5 типов танков, представляющих разные поколения от Т-34 до Т-14 “Арматы”.

Во время парада также можно будет увидеть бронеавтомобили семейства “Тайфун”, БМП-3 и БМП-2, БМП “Курганец-25”, БМП БМД-4М и БТР-МДМ “Ракушка”, ОСЗО ТОС-1А, оперативно-тактический ракетный комплекс “Искандер-М”, реактивную систему залпового огня “Торнадо-С”, самоходную гаубицу МСТА-С, арткомплекс “Коалиция-СВ”, “Бук-М3”, Тор-М2, “Панцирь-С”, С-400., а также ракетный комплекс “Ярс” и другое вооружение.

В День Победы над Москвой пролетят 76 самолетов и вертолетов: пилотажные группы “Русские Витязи” и “Стрижи” на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, “Беркуты” на вертолетах Ми-28Н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52 и другие.