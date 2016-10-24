В Москве начался суд над обезглавившей ребенка няней

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Хорошевском суде Москвы начались слушания по делу няни Гюльчехры Бобокуловой, обвиняемой в жестоком убийстве своей четырехлетней воспитанницы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, процесс проходит в открытом режиме, однако потерпевших будут допрашивать на закрытом заседании.

Представшая перед судом Бобокулова рассказала о том, как убивала подопечную. Женщина отметила, что жила с ней в одной комнате. После того как девочка, страдавшая ДЦП, уснула, няня задушила ее, а затем отрезала голову кухонным ножом. Проделав все это, Бобокулова подожгла квартиру с помощью лампадного масла и ушла. Подсудимая, являющаяся уроженкой Узбекистана, общалась с судом через переводчика.

Прокурор со своей стороны заявил, что няня, устроив поджог, причинила потерпевшим материальный ущерб на 6,5 миллиона рублей. 5 миллионов из них составил ущерб родителям девочки, еще 1,5 миллиона - владелице жилплощади, которая сдавала им квартиру. Обвинительное постановление Бобокуловой зачитали по трем статьям: "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".