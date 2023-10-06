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В Москве начались переговоры между Мирзиёевым и Путиным

В Москве начались переговоры между Мирзиёевым и Путиным Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который находится с официальным визитом в Россию, прибыл из Казани в Москву. В настоящее время Мирзиёев и президент РФ Владимир Путин проводят переговоры.
В регионе
6 октября 2023 г. 17:31
В Москве начались переговоры между Мирзиёевым и Путиным

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который находится с официальным визитом в Россию, прибыл из Казани в Москву. В настоящее время Мирзиёев и президент РФ Владимир Путин проводят переговоры.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, сегодня лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах.

Они обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Планируют рассмотреть состояние и перспективы расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Мирзиёев провел переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Накануне президент Узбекистана в Казани провел переговоры с заместителем премьер-министра - министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также ознакомился с промышленным потенциалом Казани.

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