В Москве начал работу 10-й российско-азербайджанский межрегиональный форум

В Москве в гостинице Radisson Collection начал работу юбилейный Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие проходит при организации Министерства экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом Росконгресс.

В мероприятии принимают участие министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.

Затем делегаты продолжат работу в рамках круглых столов, посвященных темам "Сотрудничество в области промышленности", "Перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве", "Развитие сотрудничества в сфере туризма", "Сотрудничество в гуманитарной сфере".

Форум продлится два дня - 22 и 23 ноября.

На второй день запланировано открытие павильона "Азербайджан" на ВДНХ после комплексной реставрации.

Торжественная церемония пройдет при участии глав делегаций стран-участников Форума.