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В Москве начал работу 10-й российско-азербайджанский межрегиональный форум

​В Москве начал работу 10-й российско-азербайджанский межрегиональный

В Москве в гостинице Radisson Collection начал работу юбилейный Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум. 

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие проходит при организации Министерства экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом Росконгресс.

В мероприятии принимают участие министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.

Затем делегаты продолжат работу в рамках круглых столов, посвященных темам "Сотрудничество в области промышленности", "Перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве", "Развитие сотрудничества в сфере туризма", "Сотрудничество в гуманитарной сфере".

Форум продлится два дня - 22 и 23 ноября. 

На второй день запланировано открытие павильона "Азербайджан" на ВДНХ после комплексной реставрации. 

Торжественная церемония пройдет при участии глав делегаций стран-участников Форума.

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