В Москве Международная туристическая выставка отменена из-за коронавируса

В условиях распространения COVID-19 и беспрецедентных мер, принимаемых Правительством Российской Федерации, Роспотребнадзором РФ, Правительствами Москвы и Московской области была отменена крупнейшая международная туристическая выставка MITT с числом посетителей более 5000 человек.

Как передает Российское бюро Report, об этом сообщили организаторы выставки.

«В последние несколько недель мы боролись за то, чтобы наши выставки состоялись, чтобы в это критическое время бизнес получил площадку для взаимодействия. Мы принимали все возможные меры для обеспечения санитарной безопасности наших участников и посетителей. Но, к нашему огромному сожалению, ситуация развивается стремительно и по состоянию на сегодня, достигла критического уровня.

Как социально ответственная компания мы заботимся не только о бизнесе наших участников и посетителей, но и об их здоровье. В связи с вышеизложенным выставка MITT в запланированные даты 17 – ‪19 марта 2020 не состоится. Мы надеемся на понимание и поддержку наших участников и посетителей», - заявила руководитель пресс-службы Hyve Group Ольга Котова.

Отметим, что на выставке планировалось участие азербайджанской делегации.