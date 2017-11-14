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    В Москве ликвидировали пожар в многоэтажке - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Пожар в 17-этажном жилом доме в Новой Москве ликвидирован на площади 50 квадратных метров, из горящего здания удалось спасти 18 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

    По предварительным данным, пострадавших нет, добавил представитель оперативного штаба.

    ***19:19

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Спасатели эвакуируют жителей 17-этажного дома в Новой Москве из-за сильного задымления.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится на сайте столичного управления МЧС.

    Пожар произошел на 11-м этаже здания на улице Шолохова в районе Ново-Переделкино.

    Очаг пожара обнаружен, подробности произошедшего выясняются.

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