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В Москве из-за учебной гранаты оцепили территорию возле дома

В Москве из-за учебной гранаты оцепили территорию возле дома Учебная граната, найденная на парковке возле жилого дома на северо-востоке Москвы, стала причиной оцепления и приезда саперов.
В регионе
24 января 2025 г. 18:20
В Москве из-за учебной гранаты оцепили территорию возле дома

Учебная граната, найденная на парковке возле жилого дома на северо-востоке Москвы, стала причиной оцепления и приезда саперов.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На парковке возле дома 3/7 на 3-й улице Марьиной рощи был найден предмет, похожий на гранату. Место было уцеплено, прибыли саперы, которые установили, что граната учебная, опасности не представляет", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время оцепление снимают, предмет будет направлен на исследование. Устанавливается, кому он может принадлежать и как оказался на парковке.

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