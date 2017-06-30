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    В Москве из-за непогоды пострадали пять человек, более 4 тысяч человек остались без света

    В Подмосковье от удара молнии погиб мужчина

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Во время непогоды в Москве пять человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    На Рижском и Сигнальном проездах, а также на улице Ткацкая на людей упало дерево, а на улице Бачуринская около дома 11 рабочего придавило бетонным кольцом.

    В разных районах Москвы повреждения получили как минимум десять автомобилей, более 4 тысяч человек остались без электричества.

    В Подмосковье от удара молнии погиб мужчина.

    Сильный ливень начался в Москве в пятницу днем. По данным МЧС России, дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в столице до субботы, 1 июля.

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