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    ​В Москве из кинотеатра в связи с задымлением эвакуировали около 300 человек

    Информации о пострадавших нет

    Баку. 1 Марта. REPORT.AZ/ В Москве из кинотеатра "Киргизия" эвакуировали 280 человек из-за задымления.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

    "1 марта в 20.36 поступило сообщение о небольшом задымлении в одном из помещений на третьем этаже кинотеатра "Киргизия", — сказал сотрудник пресс-службы.

    Он пояснил, что задымление произошло из-за короткого замыкания проводки без последующего возгорания.

    Информации о пострадавших нет.

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