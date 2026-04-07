    В Москве госпитализированы 28 работников Красноярского музыкального театра

    В Москве госпитализировали с отравлением 28 сотрудников Красноярского музыкального театра, которые приехали представить постановку "Бой с тенью" на фестивале "Золотая Маска", показ спектакля отменен.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

    "28 сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве. К моменту появления первых сообщений в СМИ число участников коллектива с симптомами отравления не соответствовало действительности, но к полуночи их количество увеличилось. Все они под присмотром врачей. На данный момент точная причина не установлена, специалисты выясняют", - сказал источник.

    Показ спектакля "Бой с тенью" планировался в Театре имени Моссовета, его отменили. Зрителям автоматически вернули деньги за купленные билеты.

