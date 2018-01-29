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    В Москве эвакуировали здание Ростуризма из-за угрозы взрыва

    Источник сообщает, что эвакуировали все здания вокруг Ростуризма

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировано здание Ростуризма, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Там все здание эвакуировано, там не только Ростуризм. Все вокруг эвакуировали", - сообщил источник.

    Ряд сотрудников находятся на улице, некоторых, из младшего персонала, отпустили по домам.

    Отметим, что сегодня сообщалось об эвакуации из-за звонков о "минировании" более 20 зданий в столице, включая общественную приёмную Совета Федерации, несколько управ, помещения Москомархитектуры.

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