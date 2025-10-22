Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В Москве эвакуировали около 100 человек из торгового центра

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 14:04
    В Москве эвакуировали около 100 человек из торгового центра

    Подозрительный предмет нашли в торговом центре "Крылатский" в Москве, около 100 человек эвакуированы.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

    "По адресу: Осенний бульвар, 12, в ТЦ "Крылатский" обнаружен подозрительный предмет. В целях безопасности эвакуировано примерно 100 человек", - сказал источник.

    По его словам, предварительно, предмет похож на гранату. Проводится проверка. Место находки оцепили.

    Лента новостей