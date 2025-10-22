İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Moskvada ticarət mərkəzindən təxminən 100 nəfər təxliyə edilib

    Region
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:17
    Moskvada ticarət mərkəzindən təxminən 100 nəfər təxliyə edilib

    Moskvada yerləşən "Krılatskiy" ticarət mərkəzində şübhəli əşya aşkarlanıb, təxminən 100 nəfər təxliyə edilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə TASS xəbər verib.

    "Krılatskiy" ticarət mərkəzində şübhəli əşyanın aşkarlanması ilə əlaqədar təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə təxminən 100 nəfər təxliyə edilib", - mənbə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, yoxlama aparılır.

    Əşyanın tapıldığı ərazi mühasirəyə alınıb.

