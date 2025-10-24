В Москве два человека погибли при возгорании машин на парковке
В регионе
- 24 октября, 2025
- 09:48
На юго-западе Москвы загорелись четыре машины, в результате инцидента погибли два человека.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Возгорание произошло вчера ночью на улице Теплый Стан, уточнили в ведомстве. Тела двух человек обнаружили в одном из сгоревших автомобилей после того, как удалось потушить пожар. Причина ЧП пока неизвестна - ее установят по результатам экспертизы.
Контролировать установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки будет прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы.
Последние новости
10:31
Посол: Отношения РФ-Армения стали более зрелыми, но для танго нужны двоеВ регионе
10:30
Сахиль Бабаев: Азербайджан и Сербия готовят для подписания 13 документовВнешняя политика
10:26
Премьер Японии: Токио намерен заключить мирный договор с РоссиейДругие страны
10:23
В Баку проходит международная конференция "SOCGOV 2025: ИИ для человека и трансформации"Внутренняя политика
10:16
В Польше из-за падения военного дрона повреждены жилой дом и несколько машинДругие страны
10:05
Глава Минэкономики Германии находится с визитом в УкраинеВ регионе
09:58
Скончался руководитель Аппарата Госкомитета по работе с религиозными образованиямиВнутренняя политика
09:52
Видео
Euronews: Азербайджан проводит активную собственную политику урбанизацииВнешняя политика
09:48