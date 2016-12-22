В Московском регионе задержаны 7 членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Федеральная служба безопасности России совместно с МВД задержала на территории Московского региона семерых участников организации "Таблиги Джамаат".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в управлении ФСБ по Москве и Московской области.

Согласно информации, задержанные члены "Таблиги Джамаат" проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания на территории РФ исламского государства "Халифат".

Отметим, что организация "Таблиги Джамаат" считается в РФ экстремистской, и ее деятельность в России запрещена.