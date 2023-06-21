В Московском регионе с помощью средств радиоэлектронной борьбы сбили три БПЛА

Три беспилотных летательных аппарата сбили в Новой Москве и Наро-Фоминском районе Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Три беспилотных летательных аппарата сбили в Новой Москве и Наро-Фоминском районе Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В Новой Москве в поле в районе деревни Лукино, а также в районе [дислокации] Таманской дивизии в Подмосковье сбиты средствами радиоэлектронной борьбы три беспилотника, которые упали, не повредив какие-либо объекты. Обломки будут направлены на экспертизы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На месте в настоящее время работают правоохранительные органы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что два беспилотных летательных аппарата упали в поселке Калининец в Наро-Фоминском округе. "Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 05:30 и 05:50 на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.