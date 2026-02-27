В московском метро двое мужчин избили и ограбили пассажира
В регионе
- 27 февраля, 2026
- 17:51
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые избили пассажира на станции метро "Китай-город" в Москве.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.
"На платформе станции "Китай-город" двое уроженцев Саратовской области подошли к пассажиру столичной подземки, нанесли ему несколько ударов, после чего отобрали меховую шапку и скрылись", - сказал он, отметив, что спустя несколько часов оперативники уголовного розыска вычислили грабителей и задержали их.
По его словам, в хостеле, где они проживали, полицейские обнаружили похищенный головной убор.
Возбуждено уголовное дело по статье грабеж.
