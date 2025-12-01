В московском метро задержали нетрезвого зацепера
В регионе
01 декабря, 2025
- 14:07
Полицейские задержали нетрезвого зацепера, проехавшего на крыше электропоезда по фиолетовой ветке в московском метро.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Очередного зацепера задержали мои коллеги из патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене ГУМВД России по г. Москве. Установлено, что 20-летний житель Московской области на станции "Пушкинская" залез на крышу электропоезда и проехал так до станции "Кузнецкий Мост", - написала она в соцсетях.
По ее словам, полицейские задержали фигуранта на станции "Китай-город" в состоянии алкогольного опьянения.
