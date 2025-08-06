В московском метро мужчина напал с ножом на сотрудника охраны

В московском метрополитене на станции "ЦСКА" мужчина напал с ножом на сотрудника охраны.

В московском метрополитене на станции "ЦСКА" мужчина напал с ножом на сотрудника охраны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Отмечается, что ночью злоумышленник попытался остаться в метро после закрытия. Когда охранник попросил его покинуть станцию, мужчина развязал конфликт, а затем достал нож и нанес удары сотруднику.

Уточняется, что охраннику потребовалась медицинская помощь. Кроме того, 39-летнего нападавшего удалось задержать.

"Прокуратура Московского метрополитена взяла под контроль установление обстоятельств причинения телесных повреждений сотруднику охраны", - сообщили в ведомстве.