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    В Московской области упал истребитель МиГ-29

    ЧП произошло в районе населенного пункта Чемодурово Воскресенского района Подмосковья

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Воскресенском районе Московской области упал учебно-тренировочный истребитель МиГ-29. Инцидент произошел в районе населенного пункта Чемодурово. Как сообщает Report, об этом РИА "Новости" сообщил источник в силовых структурах.

    Воздушное судно рухнуло рядом с гаражами - в ста метрах от здания местной школы. В спасательной операции участвуют три единицы техники и 12 человек. При крушении пострадали два пилота, они госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

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