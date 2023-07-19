В московских аэропортах вновь задержали и отменили десятки рейсов из-за непогоды

Более 30 рейсов в среду утром задержано или отменено в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево - на фоне ливня с грозой.

Более 30 рейсов в среду утром задержано или отменено в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево - на фоне ливня с грозой.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, этой следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".

Так, в аэропорту Внуково семь рейсов задержано, девять отменено; в аэропорту Домодедово задержано 11 рейсов, два отменено; в аэропорту Шереметьево два рейса задержано и два отменено.

Ранее в Москве начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра. Согласно данным сервиса "Яндекс Погода", ливни накрыли центральную, западную, южную и восточную части столицы.