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В московских аэропортах вновь задержали и отменили десятки рейсов из-за непогоды

В московских аэропортах вновь задержали и отменили десятки рейсов из-за непогоды Более 30 рейсов в среду утром задержано или отменено в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево - на фоне ливня с грозой.
В регионе
19 июля 2023 г. 10:49
В московских аэропортах вновь задержали и отменили десятки рейсов из-за непогоды

Более 30 рейсов в среду утром задержано или отменено в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево - на фоне ливня с грозой.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, этой следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".

Так, в аэропорту Внуково семь рейсов задержано, девять отменено; в аэропорту Домодедово задержано 11 рейсов, два отменено; в аэропорту Шереметьево два рейса задержано и два отменено.

Ранее в Москве начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра. Согласно данным сервиса "Яндекс Погода", ливни накрыли центральную, западную, южную и восточную части столицы.

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